Полиция Берлина просит жителей планировать больше времени на поездки на фоне визита Байдена

Полиция Берлина советует жителям города выделить больше времени для поездок и "расслабиться" из-за ограничения движения во время визита президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в посте правоохранителей в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В связи с визитом Байдена в Берлин и связанными с ним ограничениями движения полиция советует людям выделить больше времени для поездок.

Визит будет ощутимым в автомобильном движении и общественном транспорте, проинформировала полиция.

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"Запланируйте немного больше времени для всех поездок сегодня и расслабьтесь", – добавили правоохранители.

Как отметило издание Spiegel, масштабные меры безопасности вызывают перекрытие дорог и отмену поездов скоростной железной дороги и региональных поездов.

"Пострадало" также железнодорожное сообщение на дальние расстояния, а особенно усилены меры безопасности вокруг Потсдамской площади, где Байден остановился в отеле "Ритц-Карлтон".

Как известно, поздно вечером в четверг, 17 октября, Байден прибыл в Берлин для короткого визита.

Ожидается, что в пятницу, 18 октября, он проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего планируется встреча с лидерами Германии, Франции и Великобритании.