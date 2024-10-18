Байден прибув з візитом у Німеччину

Американський президент Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, вранці проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Фото: Reuters

Очікується, що вони обговорять вторгнення Росії в Україну та ситуацію на Близькому Сході.

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Коментуючи поїздку Байдена, посадовець адміністрації американського президента зазначив, що "ситуація на полі бою в Україні, хід війни та те, як союзники можуть найкраще підтримати Україну, будуть предметом обговорення".

Фото: Reuters

Як відомо, спершу Байден планував провести ширшу зустріч військових прихильників України на авіабазі США в Рамштайні, Німеччина, минулого тижня під час триденного державного візиту, що мав би стати першим за майже 40 років.

Однак, цей візит було скасовано через ураган Мілтон, але Байден компенсує це коротким візитом цього тижня, а "Рамштайн" відбудеться віртуально в листопаді.

Цей візит відбувається після того, як президент Володимир Зеленський провів тур західними столицями, представляючи свій "план перемоги" щодо завершення вторгнення Росії.

Фото: Reuters

Як писала "Європейська правда", "план перемоги" складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Другий пункт – про перенесення війни на територію Росії, третій пункт передбачає розміщення в Україні "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування", четвертий пункт – про інвестиції у видобуток в Україні цікавих для багатьох країн цінних ресурсів та пʼятий пункт – про "післявоєнний час"