ЗМІ: У Німеччині Байден планує зустрітися з трьома європейськими лідерами

Американський президент Джо Байден, як очікується, відвідає Німеччину цього тижня та зустрінеться з трьома європейськими лідерами.

Про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на слова трьох проінформованих західних посадовців, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників телеканалу, очікується, що у Берліні Байден проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, як це планувалось до відкладення його візиту минулого тижня.

Нещодавно речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.

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Як відомо, 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".

Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Також ЗМІ повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України під час цього візиту Байдена не відбудеться.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.