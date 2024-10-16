ЗМІ: У Німеччині Байден планує зустрітися з трьома європейськими лідерами
Американський президент Джо Байден, як очікується, відвідає Німеччину цього тижня та зустрінеться з трьома європейськими лідерами.
Про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на слова трьох проінформованих західних посадовців, передає "Європейська правда".
За даними співрозмовників телеканалу, очікується, що у Берліні Байден проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, як це планувалось до відкладення його візиту минулого тижня.
Нещодавно речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.
Як відомо, 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".
Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.
Також ЗМІ повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України під час цього візиту Байдена не відбудеться.
Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.