У Сербії стався вибух на заводі боєприпасів

У п’ятницю зранку, 18 жовтня, у сербському місті Чачак на оборонному підприємстві "Слобода" стався вибух.

Про це повідомило видання N1, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, вибух пролунав близько 08:00. У районі підприємства завили сирени, бригади швидкої допомоги прибули швидко, проте досі не можуть потрапити на місце інциденту.

За попередньою інформацією, постраждали двоє робітників.

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У місцевій лікарні повідомили, що 36-річного чоловіка госпіталізували до відділення невідкладної допомоги з опіками обличчя та шиї та травмою правої руки.

У 2021 році на підприємстві "Слобода" сталося два сильні вибухи, які завдали великих матеріальних збитків самому заводу та прилеглим будинкам, але громадськість так і не з’ясувала, що це стало причиною.

Того ж року влітку на цьому ж заводі сталася пожежа на складі готової продукції, де зберігалися боєприпаси. Спостерігалася значна детонація, але ніхто не постраждав. 7 червня були зафіксовані нові загоряння.