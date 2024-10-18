В Сербии произошел взрыв на заводе боеприпасов

В пятницу утром, 18 октября, в сербском городе Чачак на оборонном предприятии "Слобода" произошел взрыв.

Об этом сообщило издание N1, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, взрыв прогремел около 08:00. В районе предприятия завыли сирены, бригады скорой помощи прибыли быстро, однако до сих пор не могут попасть на место инцидента.

По предварительной информации, пострадали двое рабочих.

Реклама:

В местной больнице сообщили, что 36-летнего мужчину госпитализировали в отделение неотложной помощи с ожогами лица и шеи и травмой правой руки.

В 2021 году на предприятии "Слобода" произошло два сильных взрыва, которые нанесли большой материальный ущерб самому заводу и близлежащим домам, но общественность так и не выяснила, что это стало причиной.

В том же году летом на этом же заводе произошел пожар на складе готовой продукции, где хранились боеприпасы. Наблюдалась значительная детонация, но никто не пострадал. 7 июня были зафиксированы новые возгорания.