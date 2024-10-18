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Зеленський підсумував результати засідання Ради Україна – НАТО

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Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:43 — Уляна Кричковська

За підсумками засідання Ради Україна – НАТО, президент Володимир Зеленський окреслив кроки для захисту та безпеки України та інших країн.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

Український лідер акцентував, що зараз потрібно діяти рішуче та в єдності, аби не дати очільнику Кремля Владіміру Путіну посилитися й розпалювати війну далі. 

"Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн", – наголосив він.

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Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram

На думку Зеленського, лише спільним тиском на Росію всіма засобами, всіма інструментами можливо якнайшвидше досягти реального й справедливого миру.

Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram

Як відомо, під час засідання ради Зеленський втретє зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, відколи 1 жовтня експрем’єр Нідерландів обійняв цю посаду. 

Рютте тоді заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав Брюссель, де також взяв участь у засіданні Євроради. Він представив на засіданні "план перемоги".

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Зеленський Україна-НАТО Рютте Війна з РФ
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