Зеленский подытожил результаты заседания Совета Украина – НАТО

По итогам заседания Совета Украина – НАТО, президент Владимир Зеленский очертил шаги для защиты и безопасности Украины и других стран.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

Украинский лидер акцентировал, что сейчас нужно действовать решительно и в единстве, чтобы не дать главе Кремля Владимиру Путину усилиться и разжигать войну дальше.

"Оружие и снаряжение для наших воинов, ПВО, дальнобойность, очень важно – укрепление нашей оборонной промышленности путем соответствующих инвестиций, реализация договоренностей по финансовой помощи. Все это четкие шаги для большей защиты и безопасности наших людей и стран", – подчеркнул он.

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Фото: Telegram

Фото: Telegram

По мнению Зеленского, только совместным давлением на Россию всеми средствами, всеми инструментами возможно как можно быстрее достичь реального и справедливого мира.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Как известно, во время заседания совета Зеленский в третий раз встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, с тех пор как 1 октября экс-премьер Нидерландов занял эту должность.

Рютте тогда заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.

Напомним, накануне Зеленский посетил Брюссель, где также принял участие в заседании Евросовета. Он представил на заседании "план победы".