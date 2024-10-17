У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це передає "Європейська правда".

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель. Як відомо, сьогодні український лідер має представити "план перемоги" лідерам Євросоюзу.

Скриншот: трансляція Єврокомісії

Скриншот: трансляція Єврокомісії

Перед тим із заявами виступила низка лідерів ЄС, зокрема президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.

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Своєю чергою німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Нагадаємо, Володимир Зеленський вилетів з візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради, проведе зустрічі у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО.