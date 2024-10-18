Рютте: НАТО допомагає Молдові протистояти гібридним втручанням Росії

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс надає допомогу нейтральній Молдові у протистоянні гібридному втручанні Росії напередодні виборів президента та євроінтеграційного референдуму.

Про це Рютте заявив на брифінгу після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Він відзначив, що Альянс тісно співпрацює з урядом президентки Маї Санду, яка робить все, аби збудувати стабільну демократію в Молдові, здатною протистояти гібридним втручанням з боку Росії.

"Такі гібридні втручання ми бачимо в усіх союзників, але також і в Молдові. Очевидно, що Росія тут має свою цілі: порушити проєвропейську траєкторію Молдови. Ми допомагаємо їм там, як можемо", – сказав Рютте.

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Він додав, що Альянс розбудовує оборонні спроможності Молдови і допомагає у протистоянні кампаніям з дезінформації.

"Ми робимо все, аби гарантувати, що вони є якнайсильнішими, аби протистояти цьому, і аби могли відбутися вільні вибори. І щоб Молдова могла розвиватися як вільне суспільство", – додав генсек НАТО.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою і більшість її населення не підтримує ідею вступу до Північноатлантичного альянсу.

Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" глава МЗС Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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