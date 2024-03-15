Глава МИД Молдовы Михай Попшой считает необходимой публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО и о том, что нейтралитет не гарантирует безопасность.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр признал, что в Молдове поддержка НАТО низка – из-за российской пропаганды, советского наследия и из-за того, что местные политики не делали достаточно, чтобы развеять пропагандистские нарративы и проинформировать граждан о роли Альянса в стране.

По его словам, Молдова уже получила пользу от НАТО. Он привел пример, как страны-члены НАТО тратили деньги на утилизацию советских пестицидов, которые много лет отравляли молдовскую почву. А в 1990-х годах НАТО поддержала Академию наук Молдовы, помогая ей приобрести современное оборудование.

Также Попшой вспомнил о сотрудничестве в программе "Партнерство ради мира" и о помощи, которую получила армия Молдовы, повысив обороноспособность.

"Словом, преимущества очевидны. Но, к сожалению, молдовские граждане, как правило, о них не знают.

Люди живут под влиянием лживой парадигмы, мол, нейтралитет – это гарантия безопасности. А это такая удобная ложь! И у многих она засела так глубоко, что их трудно переубедить", – сказал министр.

По его словам, примером является свежая история Украины, которая до 2014 года была де-факто нейтральной, была внеблоковой страной, но это не остановило агрессию, аннексию и все страдания, к которым это привело.

"Такая публичная дискуссия нужна в Молдове. Сейчас поддержка НАТО очень низка. Но об этом надо говорить публично, дебатировать в демократическом процессе, убеждая противников, что существуют альтернативы нейтралитету", – считает Попшой.

"После таких дебатов люди в Финляндии и Швеции изменили свое мнение. А в Австрии – нет. Я не знаю, что в итоге решит Молдова. Но обсуждать это нужно", – добавил он.

Как известно, Молдова является нейтральным государством, большинство ее населения не поддерживает вступление в Североатлантический альянс. Но при этом молдовские власти сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности страны.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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