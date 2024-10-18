Рютте: НАТО помогает Молдове противостоять гибридным вмешательствам России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс оказывает помощь нейтральной Молдове в противостоянии гибридному вмешательству России накануне выборов президента и евроинтеграционного референдума.

Об этом Рютте заявил на брифинге после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Альянс тесно сотрудничает с правительством президента Майи Санду, которая делает все, чтобы построить стабильную демократию в Молдове, способной противостоять гибридным вмешательствам со стороны России.

"Такие гибридные вмешательства мы видим у всех союзников, но также и в Молдове. Очевидно, что Россия здесь имеет свою цели: нарушить проевропейскую траекторию Молдовы. Мы помогаем им там, как можем", – сказал Рютте.

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Он добавил, что Альянс развивает оборонные способности Молдовы и помогает в противостоянии кампаниям по дезинформации.

"Мы делаем все, чтобы гарантировать, что они являются сильнейшими, чтобы противостоять этому, и чтобы могли состояться свободные выборы. И чтобы Молдова могла развиваться как свободное общество", – добавил генсек НАТО.

Как известно, Молдова является нейтральным государством и большинство ее населения не поддерживает идею вступления в Североатлантический альянс.

Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

Однако власти Молдовы сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности и обороноспособности страны.

Этой весной в интервью "ЕвроПравде" глава МИД Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

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