Байден нагадав, що успіх РФ буде коштувати Заходу дорожче, ніж ціна підтримки України
Президент США Джо Байден наголосив, що хоча союзники можуть відчувати витрати на підтримку України як неприємний тягар, їм набагато вигідніше робити це, аніж дозволити Росії здобути успіхи у війні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.
Байден відзначив, що ФРН з початком повномасштабної війни визнала нову реальність і відповідно змінила свою політику (нагадаємо, спершу Німеччина відмовлялася надавати Україні летальну військову допомогу), а тепер Штати і Німеччина – союзники, які у кількісних обсягах надають найбільшу військову підтримку Україні.
"Україна входить у складну зиму, і ми маємо зберігати нашу рішучість, наші зусилля, нашу підтримку. Так, ціна (підтримки України) болюча. Але слід пам’ятати, що це дрібниці порівняно з перспективою опинитися у світі, де агресія стала нормою, де більші держави нападають і залякують менших просто тому, що можуть", – наголосив президент США.
Він зазначив, що говоритиме з канцлером про те, як підсилити підтримку України з військової точки зору, підтримати українську енергетичну інфраструктуру, яку Росія постійно намагається розбомбити, та як допомогти з відновленням України за рахунок заморожених російських активів.
Байден також привітав рішення Німеччини виділяти на оборону понад 2% ВВП – цільового показника НАТО, за відставання від якого країну нищівно критикував попередній президент США Дональд Трамп.
Шольц на зустрічі з Байденом акцентував, що НАТО не має ставати стороною війни в Україні.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час їхньої з Байденом зустрічі нагородив президента США орденом за заслуги перед Німеччиною – найвищою цивільною нагородою країни.