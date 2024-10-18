Байден напомнил, что успех РФ будет стоить Западу дороже, чем цена поддержки Украины

Президент США Джо Байден отметил, что хотя союзники могут чувствовать расходы на поддержку Украины как неприятное бремя, им гораздо выгоднее делать это, чем позволить России получить успехи в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Байден отметил, что ФРГ с началом полномасштабной войны признала новую реальность и соответственно изменила свою политику (напомним, сначала Германия отказывалась предоставлять Украине летальную военную помощь), а теперь Штаты и Германия – союзники, которые в количественных объемах оказывают наибольшую военную поддержку Украине.

"Украина входит в сложную зиму, и мы должны сохранять нашу решимость, наши усилия, нашу поддержку. Да, цена (поддержки Украины) болезненная. Но следует помнить, что это мелочи по сравнению с перспективой оказаться в мире, где агрессия стала нормой, где большие государства нападают и запугивают меньших просто потому, что могут", – подчеркнул президент США.

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Он отметил, что будет говорить с канцлером о том, как усилить поддержку Украины с военной точки зрения, поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру, которую Россия постоянно пытается разбомбить, и как помочь с восстановлением Украины за счет замороженных российских активов.

Байден также приветствовал решение Германии выделять на оборону более 2% ВВП – целевого показателя НАТО, за отставание от которого страну сокрушительно критиковал предыдущий президент США Дональд Трамп.

Шольц на встрече с Байденом акцентировал, что НАТО не должен становиться стороной войны в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время их с Байденом встречи наградил президента США орденом за заслуги перед Германией – высшей гражданской наградой страны.