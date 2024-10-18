Шольц на зустрічі з Байденом: НАТО не має ставати стороною війни в Україні

Під час візиту президента США Джо Байдена до Берліна федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на спільній відповідальності обох країн за мир.

Заяву Шольца, як повідомляє "Європейська правда", наводить Handelsblatt.

Він наголосив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.

"Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", – заявив глава німецького уряду Берліні.

Реклама:

"Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас", – додав він.

США і Німеччина, за словами Шольца, спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні", – сказав Шольц.

Обидві держави також працюють разом задля сильного НАТО, що захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу, додав він.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Як відомо, лідер Німеччини є одним із тих, хто не підтримує запрошення України до НАТО у найближчій перспективі, та відмовляється передавати Києву далекобійні ракети. Він аргументує це бажанням уникнути ескалації та ширшої війни.

Шольц стверджує, що передача ракет Taurus Україні зробить Німеччину стороною війни, оскільки, за його словами, націлення ракет нібито неможливо проводити без прямої участі німецьких військових.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.