Штайнмаєр вручив Байдену орден

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив президента США Джо Байдена під час його візиту до Берліна орденом за заслуги перед Німеччиною – найвищою цивільною нагородою країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Орден, який зазвичай називають Федеральним хрестом за заслуги, присуджується за особливі досягнення в політичній, економічній, культурній, інтелектуальній або волонтерській сферах.

фото: АР

"У часи, коли демократія скрізь на Заході була під тиском, ви були для нас маяком демократії", – сказав Штайнмаєр, вручаючи нагороду.

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Він додав, що порядність Байдена – це світло, яке "сяє далеко й широко, звісно, ​​у серцях громадян Німеччини".

Президент США сказав, що цей орден багато важить для нього. "Він підтверджує наш спільний шлях, як ми стояли разом як нації", – сказав Байден.

Він пригадав, як у молодості їздив до Західного Берліна, і розповів про свої близькі стосунки з колишнім канцлером Гельмутом Шмідтом. Падіння Берлінського муру було "одним з найбільших досягнень людства", підкреслив американський президент.

Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити, серед іншого, вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, у нього заплановані двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.