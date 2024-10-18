У Болгарії затримали 36 осіб за підозрою у підкупі виборців

В Болгарії 36 осіб затримано за підозрою у підкупі виборців перед достроковими виборами 27 жовтня.

Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Атанас Ільков, передає "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Наразі до Міністерства внутрішніх справ подано 259 заяв про порушення на виборах.

Розпочато 70 досудових проваджень.

Реклама:

Міністерство внутрішніх справ також склало 898 протоколів щодо порушень, і провело 189 спеціалізованих поліцейських операцій. Вони проводилися по всій країні.

Паралельно з роботою проти підкупу виборців, Міністерство внутрішніх справ продовжує працювати проти виробництва та розповсюдження наркотиків та міграційного тиску, також повідомив Атанас Ільков.

Президент Болгарії Румен Радев раніше попередив поліцію і прокуратуру про широкомасштабні фальсифікації на дострокових парламентських виборах, що відбудуться в країні.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.