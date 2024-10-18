В Болгарии задержали 36 человек по подозрению в подкупе избирателей

В Болгарии 36 человек задержаны по подозрению в подкупе избирателей перед досрочными выборами 27 октября.

Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Атанас Ильков, передает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

На данный момент в Министерство внутренних дел подано 259 заявлений о нарушениях на выборах.

Начато 70 досудебных производств.

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Министерство внутренних дел также составило 898 протоколов о нарушениях, и провело 189 специализированных полицейских операций. Они проводились по всей стране.

Параллельно с работой против подкупа избирателей, Министерство внутренних дел продолжает работать против производства и распространения наркотиков и миграционного давления, также сообщил Атанас Ильков.

Президент Болгарии Румен Радев ранее предупредил полицию и прокуратуру о широкомасштабных фальсификациях на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в стране.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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