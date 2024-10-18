Працівники грецького порту блокують відвантаження зброї до Ізраїлю

Докери грецького порту Пірей увечері в четвер, 17 жовтня, заблокували завантаження контейнера з боєприпасами, призначеними для Ізраїлю, на вантажне судно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Заблокований вантаж прибув до Греції з Північної Македонії і прямував до ізраїльського порту Хайфа.

Протестувальники в Піреї з різних профспілок і місцевих громадських груп, які блокували відвантаження зброї, скандували гасла на підтримку Палестини та проти НАТО.

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Маркос Бекріс, голова профспілки контейнеровозів порту Пірей (ENEDEP) і Пірейського центру праці, заявив, що рішення зупинити відправку зброї, яка сприяє "геноциду палестинського народу", ухвалили на загальних зборах напередодні.

"Ми не дозволимо вивозити військове обладнання з порту Пірей. Настав час голосно заявити, що ми не дозволимо перетворити порт Пірей на військову базу", – сказав Бекріс, звертаючись до докерів.

За інформацією Reuters, наразі військовий вантаж залишається в порту Пірей, а за фактом його блокування розпочалось розслідування, а на Бекріса вже виписали ордер на арешт.

Греція підтримала право Ізраїлю на самооборону на тлі їхньої операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази, але закликала до негайного припинення вогню, назвавши ситуацію в регіоні "гуманітарною катастрофою".

Нещодавно у США також попередили Ізраїль, що блокування гуманітарної допомоги Газі може поставити під загрозу постачання американської військової допомоги.

А прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем після того, як закликав припинити експорт у країну зброї.