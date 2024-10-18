Работники греческого порта блокируют отгрузку оружия в Израиль

Докеры греческого порта Пирей вечером в четверг, 17 октября, заблокировали погрузку контейнера с боеприпасами, предназначенными для Израиля, на грузовое судно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Заблокированный груз прибыл в Грецию из Северной Македонии и направлялся в израильский порт Хайфа.

Протестующие в Пирее из различных профсоюзов и местных общественных групп, которые блокировали отгрузку оружия, скандировали лозунги в поддержку Палестины и против НАТО.

Реклама:

Маркос Бекрис, председатель профсоюза контейнеровозов порта Пирей (ENEDEP) и Пирейского центра труда, заявил, что решение остановить отправку оружия, которое способствует "геноциду палестинского народа", было принято на общем собрании накануне.

"Мы не позволим вывозить военное оборудование из порта Пирей. Пришло время громко заявить, что мы не позволим превратить порт Пирей в военную базу", – сказал Бекрис, обращаясь к докерам.

По информации Reuters, сейчас военный груз остается в порту Пирей, а по факту его блокирования началось расследование, а на Бекриса уже выписали ордер на арест.

Греция поддержала право Израиля на самооборону на фоне их операции против террористов ХАМАС в секторе Газа, но призвала к немедленному прекращению огня, назвав ситуацию в регионе "гуманитарной катастрофой".

Недавно в США также предупредили Израиль, что блокирование гуманитарной помощи Газе может поставить под угрозу поставки американской военной помощи.

А премьер Испании Педро Санчес призвал пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем после того, как призвал прекратить экспорт в страну оружия.