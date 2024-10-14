Прем’єр Іспанії закликав ЄС призупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повторив заклик Ірландії переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем після того, як минулого тижня закликав припинити експорт зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Санчес закликав Європейську комісію зайняти позицію щодо того, чи призупиняти Угоду про асоціацію Європейського Союзу з Ізраїлем, всього через кілька днів після того, як він закликав припинити продаж зброї Ізраїлю.

"Європейська комісія повинна раз і назавжди відповісти на офіційну вимогу двох європейських країн призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, якщо буде виявлено, як все вказує на те, що права людини порушуються", – заявив Санчес на заході в понеділок у Барселоні.

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Йдеться про заклики Іспанії та Ірландії, зроблені в лютому, терміново переглянути Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через занепокоєння, що Ізраїль порушив зобов'язання з прав людини, закладені в пакті.

Заклик Санчеса посилює зростаючий дисонанс між країнами-членами щодо того, яку позицію ЄС повинен зайняти щодо своїх торгівельних зв'язків з Ізраїлем.

У той час як Іспанія, Ірландія і Бельгія хочуть чинити тиск на Ізраїль за допомогою торгових санкцій, такі країни, як Фінляндія, Австрія і Німеччина, налаштовані більш скептично.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Іспанії закликав міжнародну спільноту припинити експорт зброї до Ізраїлю після посилення ізраїльських ударів по Лівану. У суботу 40 країн, які беруть участь у миротворчій місії ООН в Лівані, засудили нещодавні напади на місію UNIFIL і закликали до розслідування цих інцидентів.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що постачання зброї Ізраїлю продовжаться.