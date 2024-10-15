ЗМІ: США попередили Ізраїль про проблеми з військовою допомогою через ситуацію в Газі

Якщо гуманітарна ситуація в секторі Гази найближчим часом не покращиться, американська військова допомога Ізраїлю може загальмуватись через судові позови, подані у США.

Про це йдеться у листі державного секретаря США Ентоні Блінкен і шефа Пентагону Ллойда Остіна, який опублікував репортер Axios Барак Равід, повідомляє "Європейська правда".

Американські посадовці в листі ізраїльським колегам висловлюють "глибоку стурбованість уряду США погіршенням гуманітарної ситуації в Газі" та закликають Ізраїль "вжити термінових і послідовних заходів" протягом жовтня.

Блінкен і Остін перераховують низку конкретних заходів для ізраїльської влади, пов’язаних із полегшенням доступу для гуманітарних вантажів до Гази, які повинні бути втілені протягом 30 днів.

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"Нездатність засвідчити невідступне прагнення втілити ці заходи та підтримувати їхнє втілення може мати наслідки для політики США за програмою NSM-20 та відповідним законодавством", – йдеться в листі.

NSM-20 – це меморандум Білого дому, який визначає умови експорту озброєнь за кордоном. Таким чином, у США попередили Ізраїль про можливі проблеми з військовою допомогою в разі погіршення гуманітарної ситуації в Газі.

У листі також цитується розділ 620i Закону про іноземну допомогу США, який обмежує військову допомогу країнам, що перешкоджають доставці американської гуманітарної допомоги.

Лист з'явився в той час, коли ізраїльські війська розширюють операції на півночі сектору Гази, а міжнародна спільнота занепокоєна ситуацією з доступом до гуманітарної допомоги в анклаві та забезпеченням цивільного населення їжею, водою і медикаментами.

Напередодні прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем після того, як закликав припинити експорт у країну зброї.

Також, за даними ЗМІ, керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.