У Чехії поскаржились на недостатній набір до війська

За словами начальника Генерального штабу Чехії Карела Ржеки, призов до армії відбувається не так добре, як того потребує армія, цьогорічні показники не є добрими.

Про це він сказав після відкриття празької виставки "Двадцять років з часу скасування обов'язкової військової служби в наших країнах", не назвавши при цьому точних цифр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Згідно зі звітом Міністерства оборони, на початок цього року в оборонному відомстві налічувалося 27 826 професійних солдатів і 4 266 членів активного резерву. Згідно зі стратегічними планами, до 2030 року армія хотіла б мати 30 тисяч професійних солдатів і 10 тисяч членів активного резерву.

За словами Ржеки, для армії важливим є не лише поповнення призовного контингенту, але й різниця між тим, скільки людей звільняється з армії та скільки приходить до неї. "Цього року цифри зовсім погані, і тенденція не дуже хороша", – сказав він журналістам.

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У майбутньому, за його словами, армії доведеться вживати більш радикальних заходів, які стосуються, зокрема, пільг для військовослужбовців. "Тому що армія перестає бути конкурентоспроможною", – сказав він.

У своєму виступі на відкритті виставки заступник міністра оборони Франтішек Шульц зазначив, що парадокс полягає в тому, що існування професійної армії вимагає набагато більшої участі і готовності готуватися до оборони з боку всього суспільства. За його словами, це стосується, наприклад, функціональної системи створення резервів.

За його словами, із закінченням строкової військової служби держава втратила контроль над населенням. "Особливо в останні десять років, а тепер вже остаточно в Україні, стало зрозуміло, наскільки важливо для держави мати огляди", – сказав він журналістам після виставки. За його словами, це не означає, що повинні бути фізичні збори, але держава повинна мати огляд, а громадяни повинні мати певні знання, додав він.

Обов'язкова військова служба у Чехії закінчилася наприкінці 2004 року, на той час це мало абсолютний сенс, вважає Ржека, і армія рухалася вперед завдяки професіоналізації. "З моєї точки зору, сьогодні ситуація змінилася, щороку десятки тисяч людей, які пройшли певну військову підготовку, звільняються з обов'язкового резерву, і ми майже не замінюємо їх, або замінюємо дуже мало", – сказав він.

Нагадаємо, міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

На початку року Карл-Оскар Болін та головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Тоді ж у Швеції відновили цивільну службу за призовом – уперше з 1990-х років.