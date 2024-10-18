В Чехии пожаловались на недостаточный набор в армию

По словам начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржеки, призыв в армию происходит не так хорошо, как того требует армия, нынешние показатели не являются хорошими.

Об этом он сказал после открытия пражской выставки "Двадцать лет со времени отмены обязательной военной службы в наших странах", не назвав при этом точных цифр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Согласно отчету Министерства обороны, на начало этого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 профессиональных солдат и 4 266 членов активного резерва. Согласно стратегическим планам, к 2030 году армия хотела бы иметь 30 тысяч профессиональных солдат и 10 тысяч членов активного резерва.

По словам Ржеки, для армии важно не только пополнение призывного контингента, но и разница между тем, сколько людей увольняется из армии и сколько приходит в нее. "В этом году цифры совсем плохие, и тенденция не очень хорошая", – сказал он журналистам.

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В будущем, по его словам, армии придется принимать более радикальные меры, которые касаются, в частности, льгот для военнослужащих. "Потому что армия перестает быть конкурентоспособной", – сказал он.

В своем выступлении на открытии выставки заместитель министра обороны Франтишек Шульц отметил, что парадокс заключается в том, что существование профессиональной армии требует гораздо большего участия и готовности готовиться к обороне со стороны всего общества. По его словам, это касается, например, функциональной системы создания резервов.

По его словам, с окончанием срочной военной службы государство потеряло контроль над населением. "Особенно в последние десять лет, а теперь уже окончательно в Украине, стало понятно, насколько важно для государства проводить обзоры", – сказал он журналистам после выставки. По его словам, это не означает, что должны быть физические сборы, но государство должно иметь обзоры, а граждане должны иметь определенные знания, добавил он.

Обязательная военная служба в Чехии закончилась в конце 2004 года, в то время это имело смысл, считает Ржека, и армия двигалась вперед благодаря профессионализации. "С моей точки зрения, сегодня ситуация изменилась, каждый год десятки тысяч людей, которые прошли определенную военную подготовку, увольняются из обязательного резерва, и мы почти не заменяем их, или заменяем очень мало", – сказал он.

Напомним, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.

В начале года Карл-Оскар Болин и главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Тогда же в Швеции возобновили гражданскую службу по призыву – впервые с 1990-х годов.