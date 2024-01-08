У Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готовими до війни

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Їхні заяви наводить телеканал TV4, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, ситуація є серйозною, він висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

Болін підкреслив, що "у Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни".

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил, який підкреслив, що "це дуже серйозна ситуація".

"Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій", – сказав Бюден.

За його словами, в останні роки багато було зроблено для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Водночас Швеція все ще перебуває на порозі НАТО, і Бюден вважає, що чим швидше країна стане повноправним членом Альянсу, тим краще.

"Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація…Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Чим більше людей, які думають, розмірковують і готуються, тим сильніше наше суспільство", – підкреслив він.

У випадку війни "сильне громадянське суспільство" є більш важливим, ніж будь-коли, додав головнокомандувач.

Раніше президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості підтримки України проти повномасштабного російського вторгнення, оскільки РФ може поширити агресію й на інші країни.

Перед цим у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому.

До того міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів.