Зеленський готовий корегувати "план перемоги" після пропозицій союзників

Президент Володимир Зеленський заявив, що відкритий до змін представленого ним "плану перемоги" з огляду на побажання союзників України.

Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону в п’ятницю, 18 жовтня, пише "Європейська правда".

На питання про можливість коректив "плану перемоги" після реакції з боку союзників Зеленський відповів: "Авжеж".

Він навів як приклад саміт ЄС, на якому напередодні представив план.

Реклама:

"Для нас дуже важливо зберегти єдність ЄС. І я відкритий абсолютно (до змін "плану перемоги". – Ред.)", – додав президент.

"Наприклад, учора 18 лідерів країн (ЄС. – Ред.) вийшли зі своїми думками в нашому діалозі. І вони хочуть деякими речами посилювати Україну. І я сказав: так, якщо про посилення, то як ми можемо бути проти?" – додав глава держави.

Як приклад Зеленський навів санкційну політику, "яка повинна бути детальна і реальна", оскільки наразі вона недостатньо ефективна, аби зменшити витрати на оборонку Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Він анонсував візит команди США до України для обговорення "плану перемоги".