Зеленський: Делегація США приїде в Україну для обговорення "плану перемоги"

Представники Білого дому можуть найближчим часом приїхати в Україну зі зворотним зв’язком стосовно представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону в п’ятницю, 18 жовтня, сказав президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що першим представив "план перемоги" президенту США Джо Байдену під час візиту наприкінці вересня, і "фідбек був майже одразу".

"Наша команда поїхала туди з начальником Генштабу Брагилевичем, а також віцепрем’єркою Стефанішиною. Працювали над питаннями щодо НАТО і запрошенням до НАТО, а також над пунктом щодо посилення нашої армії зараз", – додав глава держави.

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"Щодо фідбеку: я чекаю команду Білого дому в Україні. Я чекаю, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", – анонсував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Раніше в Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.