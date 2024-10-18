Зеленский готов корректировать "план победы" после предложений союзников

Президент Владимир Зеленский заявил, что открыт к изменениям представленного им "плана победы" с учетом пожеланий союзников Украины.

Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона в пятницу, 18 октября, пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможности корректив "плана победы" после реакции со стороны союзников Зеленский ответил: "Конечно".

Он привел в пример саммит ЕС, на котором накануне представил план.

Реклама:

"Для нас очень важно сохранить единство ЕС. И я открыт абсолютно (к изменениям "плана победы". – Ред.)", – добавил президент.

"Например, вчера 18 лидеров стран (ЕС. – Ред.) вышли со своими мнениями в нашем диалоге. И они хотят некоторыми вещами усиливать Украину. И я сказал: да, если об усилении, то как мы можем быть против?" – добавил глава государства.

В качестве примера Зеленский привел санкционную политику, "которая должна быть детальная и реальная", поскольку сейчас она недостаточно эффективна, чтобы уменьшить расходы на оборонку России.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

Он анонсировал визит команды США в Украину для обсуждения "плана победы".