Зеленский готов корректировать "план победы" после предложений союзников
Президент Владимир Зеленский заявил, что открыт к изменениям представленного им "плана победы" с учетом пожеланий союзников Украины.
Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона в пятницу, 18 октября, пишет "Европейская правда".
На вопрос о возможности корректив "плана победы" после реакции со стороны союзников Зеленский ответил: "Конечно".
Он привел в пример саммит ЕС, на котором накануне представил план.
"Для нас очень важно сохранить единство ЕС. И я открыт абсолютно (к изменениям "плана победы". – Ред.)", – добавил президент.
"Например, вчера 18 лидеров стран (ЕС. – Ред.) вышли со своими мнениями в нашем диалоге. И они хотят некоторыми вещами усиливать Украину. И я сказал: да, если об усилении, то как мы можем быть против?" – добавил глава государства.
В качестве примера Зеленский привел санкционную политику, "которая должна быть детальная и реальная", поскольку сейчас она недостаточно эффективна, чтобы уменьшить расходы на оборонку России.
Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.
Он анонсировал визит команды США в Украину для обсуждения "плана победы".