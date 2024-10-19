Глава МЗС Франції прокоментував ризик залучення військових КНДР у війну на боці Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав, що якщо військові КНДР справді почнуть брати участь у війні РФ проти України на боці Росії, це є серйозним розвитком подій, проте одночасно свідчить про великі труднощі для Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Барро зазначив, що якщо інформація про майбутнє залучення військових Північної Кореї у війну проти України поруч з російськими підтвердиться, це не буде цілковитою несподіванкою, оскільки КНДР вже давно надає Росії певну підтримку.

Він наголосив, що це стало би дуже серйозним розвитком подій, оскільки це виводить війну на новий масштаб.

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Водночас, додав він, це одночасно засвідчило би, що Росія має серйозні труднощі у веденні війни.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

Про перекидання до Росії північнокорейських військових заявила також розвідка Південної Кореї.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.



