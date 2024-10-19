Глава МИД Франции прокомментировал риск вовлечения военных КНДР в войну на стороне России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что если военные КНДР действительно начнут участвовать в войне РФ против Украины на стороне России, это является серьезным развитием событий, однако одновременно и свидетельствует о больших трудностях для России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Барро отметил, что если информация о будущем привлечении военных Северной Кореи в войну против Украины рядом с российскими подтвердится, это не будет совсем неожиданно, поскольку КНДР уже давно оказывает России определенную поддержку.

Он отметил, что это стало бы очень серьезным развитием событий, поскольку это выводит войну на новый масштаб.

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В то же время, добавил он, это одновременно показало бы, что Россия имеет серьезные трудности в ведении войны.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

О переброске в Россию северокорейских военных заявила также разведка Южной Кореи.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.