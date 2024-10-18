Прем’єр Британії про участь військ КНДР у війні в Україні: Акт відчаю Росії

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що участь північнокорейських військових на боці Росії у війні проти України, якщо це підтвердиться, свідчить про "рівень відчаю" Кремля.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні в п’ятницю, 18 жовтня, передає "Європейська правда".

Стармер сказав, що "бачив повідомлення" про залучення військ Північної Кореї на бік Росії, але не уточнив, чи має такі дані британська сторона.

"Якщо це правда, то, на мою думку, це свідчить про рівень відчаю… Для мене це видається радше актом відчаю, ніж будь-чим іншим", – додав він.

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Прем’єр Британії також згадав про дані, які вказують на виснаження Росії – зокрема те, що війна поглинає 40% її бюджету, а минулого місяця зафіксували найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь час повномасштабного вторгнення.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

США висловили стурбованість звістками про те, що північнокорейських військових можуть долучити до війни проти України на боці Росії.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.