До Києва приїздив заступник глави МЗС Угорщини – "у продовження діалогу"
У п’ятницю до Києва приїздив заступник міністра закордонних справ Угорщини.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.
18 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у МЗС України заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьора.
Зустріч відбулася "у продовження конструктивного діалогу між сторонами".
В комюніке української сторони зазначають, що Сибіга й Модьор говорили про ключові питання двосторонніх відносин та наголосили на необхідності розвитку українсько-угорських відносин у дусі добросусідства.
Нагадаємо, у вересні в рамках регіонального турне після призначення на посаду Андрій Сибіга здійснив візит до Будапешта і провів перемовини з угорським колегою Петером Сійярто.
Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин.
Також за підсумками візиту оголосили, що Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії.