Укр Рус Eng

До Києва приїздив заступник глави МЗС Угорщини – "у продовження діалогу"

Новини — Субота, 19 жовтня 2024, 13:33 — Марія Ємець

У п’ятницю до Києва приїздив заступник міністра закордонних справ Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

18 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у МЗС України заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьора. 

Зустріч відбулася "у продовження конструктивного діалогу між сторонами". 

Реклама:

В комюніке української сторони зазначають, що Сибіга й Модьор говорили про ключові питання двосторонніх відносин та наголосили на необхідності розвитку українсько-угорських відносин у дусі добросусідства.  

Нагадаємо, у вересні в рамках регіонального турне після призначення на посаду Андрій Сибіга здійснив візит до Будапешта і провів перемовини з угорським колегою Петером Сійярто. 

Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин. 

Також за підсумками візиту оголосили, що Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина МЗС Сибіга
Реклама: