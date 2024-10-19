До Києва приїздив заступник глави МЗС Угорщини – "у продовження діалогу"

У п’ятницю до Києва приїздив заступник міністра закордонних справ Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

18 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у МЗС України заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьора.

Зустріч відбулася "у продовження конструктивного діалогу між сторонами".

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В комюніке української сторони зазначають, що Сибіга й Модьор говорили про ключові питання двосторонніх відносин та наголосили на необхідності розвитку українсько-угорських відносин у дусі добросусідства.

Нагадаємо, у вересні в рамках регіонального турне після призначення на посаду Андрій Сибіга здійснив візит до Будапешта і провів перемовини з угорським колегою Петером Сійярто.

Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин.

Також за підсумками візиту оголосили, що Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії.