В Киев приезжал заместитель главы МИД Венгрии – "в продолжение диалога"

В пятницу в Киев приезжал заместитель министра иностранных дел Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

18 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в МИД Украины заместителя министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модьора.

Встреча состоялась "в продолжение конструктивного диалога между сторонами".

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В коммюнике украинской стороны отмечают, что Сибига и Модьор говорили о ключевых вопросах двусторонних отношений и подчеркнули необходимость развития украинско-венгерских отношений в духе добрососедства.

Напомним, в сентябре в рамках регионального турне после назначения на должность Андрей Сибига совершил визит в Будапешт и провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику " в решении вопроса нацменьшинств.

Также по итогам визита объявили, что Украина и Венгрия до конца года планируют провести заседание совместной межправительственной комиссии.