Сибіга розповів, що у Будапешті відзначають "позитивну динаміку" довкола нацменшин 

Глава МЗС України Андрій Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто в Будапешті заявив, що він та його угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин.

Про це Сибіга розповів у заяві для преси після зустрічі з Сійярто, пише "Європейська правда".

Міністр привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей.

"Саме в цій школі я побував зранку сьогодні. Я залишився з надзвичайно позитивними враженнями. Впевнений, що цей освітній заклад сприятиме збереженню української ідентичності, допоможе дітям адаптуватися в середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння, а також буде черговим кроком до порозуміння між Україною та Угорщиною", – зазначив міністр.

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Він наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.

"Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань", – підкреслив Сибіга.

Угорці України, додав він, є невід’ємною і рівноправною частиною української політичної нації та ключовим мостом порозуміння між двома державами.

Нагадаємо, влітку в інтерв’ю "ЄП" голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про "відверту розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто під час візиту останнього в Ужгород у січні 2024 року, наслідком якої стало висунення Будапештом вимог стосовно прав угорської меншини.

Ці вимоги були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС.

"ЄвроПравда" раніше детально аналізувала перелік цих вимог у статті: Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС.