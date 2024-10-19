Reuters: Байден зустрінеться з президентом Бразилії перед самітом G20

Президент США Джо Байден проведе зустріч зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою у Ріо-де-Жанейро перед самітом G20 у листопаді.

Про це агентству Reuters розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Байден братиме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) столиці Перу Лімі, на якому також буде присутній Лула.

Після цього він зупиниться або в бразильському місті Манаус, або в Белені.

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Ця зустріч має замінити офіційний візит Байдена, який він пообіцяв своєму бразильському колезі, коли той відвідував Білий дім у 2023 році.

За даними агентства, попри те, що офіційно зупинка Байдена не підтверджена, уряд США розпочав підготовку до візиту, зокрема американські посадовці відвідали два бразильські міста для вивчення умов.

Напередодні кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що не поїде на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії, яка є учасницею Римського статуту та була б зобов’язана арештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника Росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.