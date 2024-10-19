Reuters: Байден встретится с президентом Бразилии перед саммитом G20

Президент США Джо Байден проведет встречу со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой в Рио-де-Жанейро перед саммитом G20 в ноябре.

Об этом агентству Reuters рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, Байден будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме, на котором также будет присутствовать Лула.

После этого он остановится либо в бразильском городе Манаус, либо в Белене.

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Эта встреча должна заменить официальный визит Байдена, который он пообещал своему бразильскому коллеге, когда тот посещал Белый дом в 2023 году.

По данным агентства, несмотря на то, что официально остановка Байдена не подтверждена, правительство США начало подготовку к визиту, в частности американские чиновники посетили два бразильских города для изучения условий.

Накануне кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Бразильский президент Лула да Силва ранее заявил, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест.