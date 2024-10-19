США про участь військ КНДР у війні проти України: Ознака відчаю, а не сили РФ

У США заявили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України, однак якщо такі дані підтвердяться, це свідчитиме про відчай Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, якого цитує "Голос Америки".

За його словами, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

Саветт також зазначив, що такий крок також "свідчитиме про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України".

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"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", – констатував він.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

Про перекидання до Росії північнокорейських військових заявила також розвідка Південної Кореї.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.