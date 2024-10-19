США об участии войск КНДР в войне против Украины: Признак отчаяния, а не силы РФ

В США заявили, что пока не могут подтвердить информацию о привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины, однако если такие данные подтвердятся, это будет свидетельствовать об отчаянии Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, которого цитирует "Голос Америки".

По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами о последствиях "такого драматического шага".

Саветт также отметил, что такой шаг также "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".

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"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", – констатировал он.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

О переброске в Россию северокорейских военных заявила также разведка Южной Кореи.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.