Міністр оборони Латвії: НАТО має прийняти нову реальність через агресивні дії РФ

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країнам НАТО слід адаптуватись до нової реальності через агресивні дії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву латвійського міністра наводить Delfi.

Він вказав, що через загарбницьку війну РФ проти України дедалі частіше порушується і піддається загрозі повітряний простір НАТО, що є однозначним сигналом зміни реальності, до якої треба адаптуватись.

Спрудс вказав, що Альянсу необхідно негайно впровадити ротаційну модель протиповітряної оборони саме на східному фланзі НАТО, щоб надіслати РФ відповідний сигнал.

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Міністр наголосив, що Латвія та інші союзні країни зараз зайняті реалізацією низки заходів щодо захисту і посилення східного флангу НАТО, але цього недостатньо.

Він пояснив, що Латвія цілеспрямовано працює над розвитком можливостей протиповітряної оборони, щоб впровадити багаторівневу систему ППО.

Також міністр повідомив, що наразі на схід країни Латвія направила мобільні бойові групи ВПС, оснащені радарами спостереження засобів ППО і озброєні ракетами ближнього радіуса дії.

Нагадаємо, у вересні російський дрон залетів у Латвію через Білорусь.

Після цього Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО.