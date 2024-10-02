Латвія розгорнула мобільні групи ППО вздовж східного кордону після інциденту з "Шахедом"

Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО на випадок нових ситуацій потрапляння військових дронів на територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.

Міністр оборони Андріс Спрудс 1 жовтня повідомив, що у регіоні Латгале почали цілодобово чергувати мобільні вогневі групи із засобами ППО, а біля східних кордонів розгорнули додаткові радари для моніторингу повітряного простору, спеціально адаптовані для виявлення безпілотників.

У мобільних групах будуть чергувати і контрактники, і солдати строкової служби. Такий режим патрулювання встановлюється безстроково.

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Заходи стали відповіддю на перший інцидент з потраплянням російського "Шахеда" на територію країни – безпілотник залетів у Латвію через Білорусь, пролетів ще деяку відстань і впав.

У додаткових коментарях ЗМІ військові пояснили, що нові радари у прикордонні можуть бачити апарати невеликого розміру, що йдуть на малій висоті – такі можуть не фіксуватися більшими радарами. Тепер латвійські військові зможуть краще відстежувати пересування подібних об’єктів.

Вогневі групи, озброєні шведськими ЗРК RBS-70, будуть чергувати у зоні покриття радара і у разі виявлення загрози вирушати на перехоплення цілі.

Румунські ЗМІ неофіційно дізналися, що у парламенті хочуть обговорити зміни до законодавства, що дозволить збивати дрони-порушники. Як відомо, збиті "Шахеди" неодноразово падали на румунському боці Дунаю, а іноді залітали вглиб прикордоння.