У ЗС Латвії деталізували, як реагували на появу "Шахеда"

В армії Латвії розповіли, що зафіксували наближення "Шахеда" до кордону з території Білорусі завчасно, та пояснили, чому не стали збивати його.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Командувача армії Латвії, генерал-лейтенанта Леоніда Калніньша запитали на брифінгу, чому латвійські військові не стали збивати дрон, коли він порушив повітряний простір.

Командувач відповів, що політ "Шахеда" відстежували ще з моменту, коли помітили його на території Білорусі, але для рішення про збиття певного об’єкта є визначена процедура – зокрема, потрібно повною мірою переконатися, що це не цивільний літальний апарат, наприклад глайдер.

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Окрім того, військові можуть зупинити політ апарата без його ураження, застосовуючи примусову посадку чи РЕБ, хоча у Латвії поки небагато засобів радіоелектронної боротьби на кордоні.

"Ми не стріляємо на кордоні направо й наліво. Зокрема, бували випадки, коли білоруські літаки ненавмисно залітали на територію Латвії", – пояснив Калніньш.

Він сказав, що не може розкривати, на якому етапі латвійські військові переконалися, що йдеться про небезпечний безпілотник з бойовою частиною.

Командувач зазначив, що оскільки російсько-українська війна триває, то подібні ситуації можуть повторитися.

Командувач Повітряних сил, полковник Вєструс Масуліс зазначив, що військові після цього інциденту перекинули до кордону додаткові сили із засобами протиповітряної оборони.

Його запитали, чи можуть у таких випадках піднімати патрульні винищувачі НАТО. Масуліс пояснив, що для такого реагування є певний перелік умов і в цьому випадку для задіяння винищувачів не було достатніх підстав.

Військове керівництво зазначило, що інцидент з "Шахедом" не виглядає як цілеспрямована провокація проти Латвії і на це зокрема вказує інформація, отримана від союзників.

Нагадаємо, 9 вересня військове керівництво Латвії офіційно підтвердило, що дроном, який залетів з Білорусі і впав на території країни, виявився "Шахед" з бойовою частиною.

Міністерство закордонних справ Латвії у зв’язку з інцидентом викликало тимчасового повіреного у справах Росії.