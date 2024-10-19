Министр обороны Латвии: НАТО должен принять новую реальность из-за агрессивных действий РФ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что странам НАТО следует адаптироваться к новой реальности из-за агрессивных действий России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление латвийского министра приводит Delfi.

Он указал, что из-за захватнической войны РФ против Украины все чаще нарушается и подвергается угрозе воздушное пространство НАТО, что является однозначным сигналом изменения реальности, к которой надо адаптироваться.

Спрудс указал, что Альянсу необходимо немедленно внедрить ротационную модель противовоздушной обороны именно на восточном фланге НАТО, чтобы послать РФ соответствующий сигнал.

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Министр подчеркнул, что Латвия и другие союзные страны сейчас заняты реализацией ряда мер по защите и усилению восточного фланга НАТО, но этого недостаточно.

Он пояснил, что Латвия целенаправленно работает над развитием возможностей противовоздушной обороны, чтобы внедрить многоуровневую систему ПВО.

Также министр сообщил, что сейчас на восток страны Латвия направила мобильные боевые группы ВВС, оснащенные радарами наблюдения средств ПВО и вооруженные ракетами ближнего радиуса действия.

Напомним, в сентябре российский беспилотник залетел в Латвию через Беларусь.

После этого Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО.