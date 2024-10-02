Українці протестували у Відні проти входження в уряд Австрії ультраправих

Пів сотні українських активістів протестували у вівторок у Відні проти можливої урядової коаліції за участю ультраправої Партії свободи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Мітинг з нагоди Дня захисника України", організований політично активною українською громадою Відня, пройшов у центрі міста у вівторок ввечері.

Біля федеральної канцелярії та президентського палацу близько 50 українців скандували "Ні коаліції з FPÖ!" та "Краще SPÖ, ніж FPÖ!". SPÖ – соціал-демократична партія Австрії, яка потенційно може утворити коаліцію з керівною дотепер Австрійською народною партією канцлера Карла Негаммера і таким чином не допустити уряду у складі з ультраправими.

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"У коаліції з FPÖ немає майбутнього для Австрії та мирної і вільної Європи", – заявив активіст Михайло Каріоті з української асоціації "Мрія".

Він закликав канцлера Карла Негаммера створити коаліцію з демократичними та проєвропейськими силами. За словами активіста, в Австрії має бути "справжній канцлер", який би захищав незалежність країни від Москви та Путіна.

Ультраправа, проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.

Оскільки в ультраправих не вистачає голосів для одноосібної більшості, вони потребують угоди з іншими партіями.

Президент Австрії Александр ван дер Беллен, який має повноваження визначати партію, що формуватиме новий уряд, уже натякнув, що це можуть бути не ультраправі.

Більше про вибори в Австрії – у статті: Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.