Украинцы протестовали в Вене против вхождения в правительство Австрии ультраправых
Полсотни украинских активистов протестовали во вторник в Вене против возможной правительственной коалиции с участием ультраправой Австрийской партии свободы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.
Митинг по случаю Дня защитника Украины, организованный политически активной украинской общиной Вены, прошел в центре города во вторник вечером.
Возле федеральной канцелярии и президентского дворца около 50 украинцев скандировали "Нет коалиции с FPÖ!" и "Лучше SPÖ, чем FPÖ!". SPÖ – социал-демократическая партия Австрии, которая потенциально может создать коалицию с правящей до сих пор Австрийской народной партией канцлера Карла Нехаммера и таким образом не допустить правительства в составе с ультраправыми.
"В коалиции с FPÖ нет будущего для Австрии и мирной и свободной Европы", – заявил активист Михаил Кариоти из украинской ассоциации "Мрия".
Он призвал канцлера Карла Нехаммера создать коалицию с демократическими и проевропейскими силами. По словам активиста, в Австрии должен быть "настоящий канцлер", который бы защищал независимость страны от Москвы и Путина.
Ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.
Поскольку у ультраправых не хватает голосов для единоличного большинства, им потребуется соглашение с другими партиями.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен, имеющий полномочия определять партию, которая будет формировать новое правительство, уже намекнул, что это могут быть не ультраправые.
Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.