За попередніми результатами, у Австрії на виборах до Національної ради лідирує ультраправа Австрійська партія свободи, яка здобула 29,2% голосів.

Ці попередні результати оголосив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, передає "Європейська правда".

За його даними, загалом було подано 4 753 340 голосів. Була зареєстрована висока явка – 74,9%, оскільки 6,3 мільйона виборців Австрії взяли участь у виборах.

За попередніми результатами вперше у повоєнній історії країни лідером стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікла – 29,2%.

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На другому місці – партія чинного канцлера Карла Негаммера Австрійська народна партія (ÖVP) із 26,5%.

Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 21%, а "зелені" та NEOS – 8% та 9%.

Партія Кікла має намір отримати близько 58 місць у 183-місцевому парламенті, чинного канцлера – 52, а соціал-демократи – 41.

Остаточний результат виборів до Національної ради 2024 року буде визначений Федеральним виборчим відомством 16 жовтня 2024 року.

Як відомо, FPÖ лідирувала в опитуваннях після своєї перемоги на виборах до Європейського парламенту в червні. Канцлер Негаммер перед виборами пообіцяв знизити податки для низькооплачуваних працівників і для деяких більш заможних громадян.

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.