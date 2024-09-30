Президент Австрії не визначився, чи доручить формувати уряд переможцям-ультраправим

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен не визначився, чи доручить формувати уряд лідеру "Австрійської партії свободи", яка перемогла на національних виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє австрійський мовник ORF.

Після виборів, на яких австрійські ультраправі FPÖ вперше набрали найбільше голосів, президент Ван дер Беллен не став казати, чи надасть мандат на формування уряду її лідеру Герберту Кіклю.

На тижні, що починається, президент планує провести перемовини з усіма партіями, які проходять до парламенту.

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"Зараз час спілкуватися одне з одним, шукати рішення та компроміси. Це може зайняти час, але це буде час, витрачений з користю", – сказав Ван дер Беллен, додавши, що хоче забезпечити призначення такого уряду, який би "не похитнув наріжні камені, на яких будувалося наше процвітання".

До виборів президент також казав, що не планує автоматично доручати роль прем’єра Кіклю у разі перемоги "Австрійської партії свободи". У разі делегування її іншому політику це буде перший такий випадок з 1999 року – в усі інші рази прем’єром ставав представник партії-переможиці.

Припускають, що за підсумками австрійських виборів не виключена співпраця "Австрійської партії свободи" та "Австрійської народної партії" чинного канцлера Карла Негаммера, або ж відродження "старої" коаліції партії Негаммера та соціал-демократів, або ж коаліція у складі цих політсил і якогось третього партнера – "Зелених" або "Нова Австрія і Ліберальний форум" (NEOS).

Карл негаммер перед виборами виключав співпрацю з Кіклем, але не його політсилою загалом; багато виборців "Австрійської народної парті" виступають проти коаліції з ультраправими.

За попередніми результатами виборів у Австрії, що пройшли 29 вересня, на виборах до Національної ради лідирує ультраправа "Австрійська партія свободи" з 29,2% голосів.

Нагадаємо, за підсумками минулорічних виборів у Нідерландах, де також перемогли ультраправі – "Партія свободи", їхній лідер змушений був відмовитися від прем’єрської посади для того, щоб інші політсили погодилися співпрацювати з партією.

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.