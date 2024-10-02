У Литві впіймали хлопця, який міг кинути "коктейлем Молотова" у будівлю поліції в Клайпеді

У Литві обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у нічній спробі влаштувати пожежу в управлінні поліції у Клайпеді та у сусідньому містечку.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

2 жовтня суд у Клайпеді обиратиме запобіжний захід молодому чоловіку, якого затримали після інциденту в ніч на 30 вересня під будівлею управління поліції, куди кинули пляшкою із запалювальною сумішшю.

Для затриманого проситимуть найсуворіший запобіжний захід – три місяці позбавлення волі, з аргументом, що в іншому разі він може переховуватися від слідства та скоїти нові правопорушення.

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Хлопця 2000 року народження затримали увечері 30 вересня у нього вдома, менш як за добу після інциденту.

У поліції Клайпеди зазначили, що він вже потрапляв у поле зору правоохоронців та попереднього тижня приходив у цю будівлю за викликом – проти нього вже ведеться розслідування щодо нелегального володіння наркотичними речовинами.

Тепер його підозрюють у спробі підпалу двох будівель поліції: окрім Клайпеди, тієї ж ночі аналогічний інцидент стався біля районного відділку поліції у містечку Гаргждай, що за 15 км від Клайпеди.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на понеділок 30 вересня. Кинута зловмисником пляшка не поцілила у вікно будівлі, як він ймовірно планував, та залишила кіптяву на стіні.

У Норвегії нещодавно засудили 57-річного білоруса до шести місяців ув’язнення після того, як він кинув дві пляшки з запалювальною сумішшю в будівлю Королівського палацу.