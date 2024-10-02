В Литве поймали парня, который мог бросить "коктейль Молотова" в здание полиции в Клайпеде

В Литве будут избирать меру пресечения подозреваемому в ночной попытке устроить пожар в управлении полиции в Клайпеде и в соседнем городке.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

2 октября суд в Клайпеде будет избирать меру пресечения молодому человеку, которого задержали после инцидента в ночь на 30 сентября под зданием управления полиции, куда бросили бутылку с зажигательной смесью.

Для задержанного будут просить самую строгую меру пресечения – три месяца лишения свободы, с аргументом, что в противном случае он может скрываться от следствия и совершить новые правонарушения.

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Мужчину 2000 года рождения задержали вечером 30 сентября у него дома, менее чем через сутки после инцидента.

В полиции Клайпеды отметили, что он уже попадал в поле зрения правоохранителей и на предыдущей неделе приходил в это здание по вызову – против него уже ведется расследование относительно нелегального владения наркотическими веществами.

Теперь его подозревают в попытке поджога двух зданий полиции: кроме Клайпеды, той же ночью аналогичный инцидент произошел возле районного отделения полиции в городке Гаргждай, что в 15 км от Клайпеды.

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник 30 сентября. Брошенная злоумышленником бутылка не попала в окно здания, как он вероятно планировал, и оставила копоть на стене.

В Норвегии недавно приговорили 57-летнего белоруса к шести месяцам заключения после того, как он бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Королевского дворца.