Чехия приобретет транспортные самолеты Embraer C-390 для своих ВВС

Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу чешского оборонного ведомства.

Как указано, благодаря этим самолетам чешская армия получит новые возможности для транспортировки людей или материальных средств, тушения крупных пожаров, эвакуации раненых или дозаправки.

Министр обороны Яна Чернохова проинформировала сегодня правительство о заказе самолетов у бразильского производителя.

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Контракт должен быть заключен в течение нескольких недель, а первый самолет прибудет в Чехию в следующем году.

"Армия Чешской Республики нуждается в усилении своей способности транспортировать более тяжелые и объемные грузы на большие расстояния или вывозить людей из кризисных районов в долгосрочной перспективе. Это полностью продемонстрировали эвакуации из Афганистана и Судана", – отметила министр.

Кроме приобретения самих самолетов, Министерство обороны закупает ряд дополнительного оборудования, в частности, средства воздушного пожаротушения, модуль для транспортировки пациентов и дозаправки в полете.

Контракт также предусматривает закупку наземного оборудования, начальную поставку запасных частей или обучение персонала.

Напомним, в конце августа стало известно, что Министерство обороны Чехии не удовлетворено предложением Швеции о продлении аренды 14 самолетов JAS-39 Gripen после 2027 года и обратилось к шведской стороне с просьбой изменить его.

Сейчас правительство Чехии ведет переговоры со Швецией о продлении аренды до 2035 года – к этому времени истребители Gripen заменят 24 американских F-35, покупку которых Прага одобрила в прошлом году.