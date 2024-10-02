До МЗС Литви викликали представника РФ через розстріл українських військових

Тимчасового повіреного у справах РФ у середу, 2 жовтня, викликали до Міністерства закордонних справ Литви у зв’язку з розстрілом 16 українських військових, який скоїли російські окупанти.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви, яку наводить "Європейська правда".

Як зазначено, представнику РФ висловили рішучий протест через воєнні злочини, скоєні російськими окупаційними військами в Україні.

"Одним із них став розстріл 16 українських солдатів, які склали зброю 30 вересня під Покровськом. Це грубе і кричуще порушення зобов'язань Росії за Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими", – підкреслили в литовському зовнішньополітичному відомстві.

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Литовська сторона також засудила продовження агресії Росії проти України та повітряні удари по цивільних об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури в Україні, що досягли безпрецедентних масштабів за останній місяць.

"Литва знову заявляє, що Росія повинна негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – додали в МЗС Литви.

Напередодні Офіс генпрокурора України повідомив, що російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених в районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району – це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

Варто зазначити, що нещодавно міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець, але відмовився розкрити інші подробиці.

Нагадаємо, в червні Служба державної безпеки Латвії попросила розпочати кримінальне переслідування щодо латвійського громадянина, який протизаконно бере участь у воєнних діях проти України на боці Росії.