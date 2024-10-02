В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за расстрела украинских военных

Временного поверенного в делах РФ в среду, 2 октября, вызвали в Министерство иностранных дел Литвы в связи с расстрелом 16 украинских военных, который совершили российские оккупанты.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, которое приводит "Европейская правда".

Как указано, представителю РФ выразили решительный протест из-за военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Украине.

"Одним из них стал расстрел 16 украинских солдат, которые сложили оружие 30 сентября под Покровском. Это грубое и вопиющее нарушение обязательств России по Женевской конвенции об обращении с военнопленными", – подчеркнули в литовском внешнеполитическом ведомстве.

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Литовская сторона также осудила продолжение агрессии России против Украины и воздушные удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине, достигшие беспрецедентных масштабов за последний месяц.

"Литва вновь заявляет, что Россия должна немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои войска с украинской территории и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", – добавили в МИД Литвы.

Накануне Офис генпрокурора Украины сообщил, что российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района – это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Стоит отметить, что недавно министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец, но отказался раскрыть другие подробности.

Напомним, в июне Служба государственной безопасности Латвии попросила начать уголовное преследование в отношении латвийского гражданина, который противозаконно участвует в военных действиях против Украины на стороне России.